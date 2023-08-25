Mason Greenwood için Arnavutluk iddiası!

Manchester United ile yollarını ayıran Mason Greenwood için Arnavutluk'tan bir takımın ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mason Greenwood için Arnavutluk iddiası!
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25 Ağustos 2023 14:28
İngiliz devi Manchester United, geçtiğimiz günlerde cinsel suçlamalar yüzünden Ocak 2022'den bu yana tutuklu olan ve futbol oynamayan Mason Greenwood'un kadro planlamasında yer almayacağını açıklamıştı.

Genç yıldızın geleceği merak konusuyken Arnavutluktan sürpriz bir takımın 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı. 

Kırmızılar, İngiliz futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verirken kolay sağlayacağı da aktarıldı.

Greenwood kariyerinin bir sonraki bölümü hakkında ise, "Hepimiz için en iyi karar, futbol kariyerime, varlığımın kulübün dikkatini dağıtmayacağı Old Trafford'dan uzakta devam etmemdir" dedi.



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