Mason Greenwood'dan kırmızı karta itiraz

Getafe'nin sahasında Rayo Vallecano'ya mağlup olduğu maçta hakeme ettiği hakaret yüzünden yediği kırmızı kart için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mason Greenwood'dan kırmızı karta itiraz
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02 Ocak 2024 23:54
Son güncelleme 03 Ocak 2024 00:03
La Liga'nın 19. haftasında sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 yenilen Getafe'de yıldız oyuncu Mason Greenwood 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Hakem raporunda yıldız oyuncunun kendisine "küfür" ettiğini ve bu yüzden kırmızı kart gösterdiğini yazdı. Ancak Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas olayın öyle gerçekleşmediğini basın toplantısında açıkladı.

Greenwood'un sözünün yanlış duyulduğunu söyleyen Jose Bardolas, "Mason Greenwood kesinlikle küfür etmediğini, söylediği sözün yanlış duyulduğunu düşünüyor. Soyunma odasında ona sorduğumda 'kesinlikle hakeme s*ktir demedim, Tanrı aşkına dedim. Hakem beni yanlış anladı.' dedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca hakem raporunda 69. dakikada oyundan alınan Damian Suarez'in de 4. hakemin yanına gidip "Motherf*cker" dediği ve bu yüzden oyundan çıktığı anda kırmızı kart yediği ortaya çıktı.

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