Mason Greenwood'a gözaltı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da Mason Greenwood krizi yaşandı.



20 yaşındaki futbolcunun kız arkadaşı Harriet Robson, Greenwood'dan şiddet gördüğü fotoğrafları ve seks yapmaya zorlandığı ses kayıtlarını yayımladı.



Bu olayın ardından Manchester United kulübü, İngiliz futbolcunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



Ayrıca İngiliz polisi, Mason Greenwood'u tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına aldı.



NE OLMUŞTU?



20 yaşındaki Harriet Robson, Instagram'dan Greenwood'un kendisine uyguladığı şiddeti yayınladı.



Genç mankenin paylaştığı videolarda kollarında, bacakların ve kalçasında oluşan büyük morlukların yanı sıra dudağındaki kesik ve yüzünden akan kanlar görüldü. Robson ilk videoda "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyen herkese" notuyla gördüğü şiddeti gösterdi.



Ayrıca Harriet Robson, Instagram'daki 'Story' sekmesinde geçen Ekim 2021'de bir erkekle tartıştığı ve kendisine saldırmakla tehdit ettiği duyulan bir ses dosyası paylaştı. Ses dosyasında bir erkeğin Robson'a emirler verdiği ancak genç modelin "Seninle seks yapmak istemiyorum." demesine rağmen erkek sesinin "Ne istediğin urumda değil, beni bir daha itersen ne olacağını görürsün" dediği duyuldu.



Greenwood'dan gördüğü şiddeti paylaşan 20 yaşındaki Harriet Robson bir süre sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımlar silindi.





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