Maskesiz sokağa çıkılmayan iller, maske zorunluluğu olan şehirler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 45 il açıklandı. Bu 45 şehirde maske takmanın zorunlu hale geldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıkladı. Koca açıklamasında, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanırken hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu da açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olduğu iller listesine eklendiğini söyledi.Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, BitlisMaske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.