Maskesiz sokağa çıkılmayan iller, maske zorunluluğu olan şehirler

Maskesiz sokağa çıkılmayan iller listesi açıklandı ve böylelikle maske takılmadan sokağa artık çıkılamayacak. Bu önlemin alınmasının vatandaşların sağlığı için olduğu belirtilirken maskesiz sokağa çıkılamayan illerin hangileri olduğu belirtildi. Hangi illerde maske yasağı var, hangi illerde maske takmak zorunlu, maske zorunluluğu olan iller gibi soruların cevapları haberimizde...

18 Haziran 2020 04:48
Maskesiz sokağa çıkılmayan iller, maske zorunluluğu olan şehirler
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 45 il açıklandı. Bu 45 şehirde maske takmanın zorunlu hale geldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıkladı. Koca açıklamasında, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanırken hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olduğu iller listesine eklendiğini söyledi.

İŞTE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYAN İLLER
Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis



MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

FAHRETTİN KOCA'NIN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÖZLERİ

Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILAMAYAN İLLER

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