Maskesiz sokağa çıkılmayan iller (18 Haziran 2020)
Maskesiz sokağa çıkılmayan iller listesi resmi makamlarca açıklandı. Bu bilgiye göre maskesiz sokağa çıkılmayan iller 45 il olduğu belirtildi. 2020 Hangi illerde maske takmak zorunlu hale geldiğine ilişkin resmi açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre Türkiye genelinde 45 şehirde maske takmak zorunlu hale geldi. Maskesiz sokağa çıkılmayan iller listesi açıklandı ve böylelikle maske takılmadan sokağa artık çıkılamayacak. Bu önlemin alınmasının vatandaşların sağlığı için olduğu belirtilirken maskesiz sokağa çıkılamayan illerin hangileri olduğu belirtildi. Maskesiz sokağa çıkılmayan iller, hangi illerde maske yasağı var, hangi illerde maske takmak zorunlu, maske zorunluluğu olan iller gibi soruların cevapları haberimizde...
2020 Hangi illerde maske takmak zorunlu bilgisi vatandaşlar için açıklandı. Bundan böyle maskesiz sokağa çıkmak 45 ilde yasak hale geldi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 45 il açıklandı. Bu 45 şehirde maske takmanın zorunlu hale geldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıkladı. Koca açıklamasında, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanırken hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu da açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olduğu iller listesine eklendiğini söyledi.
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
FAHRETTİN KOCA'NIN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÖZLERİ
Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.
Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.