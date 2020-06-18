Maskesiz dolaşma cezası kaç tl? Maske takmamanın cezası ne kadardır?

Maskesiz dolaşma cezası kaç tl araması yoğun şekilde yapıldığı gözlendi. Maske takmamanın cezası ne kadardır sorusunu soranlara cevap 3150 TL olarak görülmektedir. Maske takmama cezası ne kadar bilgisi en çok sorulan soruların başında geliyor. Koronavirüs ile mücadelede etkili bir tol oynayan maske takmama cezası ne kadar öğrenmek için maske takmadan sokağa çıkma cezası olarak da bakılabilir. Maskesiz sokağa çıkılmayan iller listesi resmi makamlarca açıklandı. Bu bilgiye göre maskesiz sokağa çıkılmayan iller 45 il olduğu belirtildi. 2020 Hangi illerde maske takmak zorunlu hale geldiğine ilişkin resmi açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre Türkiye genelinde 45 şehirde maske takmak zorunlu hale geldi. Maske takmama cezası kaç tl, maske takmadan sokağa çıkma cezası kaç tl, maskesiz yakalanma cezası kaç tl bilgileri için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

18 Haziran 2020 05:13
Maskesiz dolaşma cezası kaç tl? Maske takmamanın cezası ne kadardır?
Maskesiz dolaşma cezası olarak bilinen maske takmama cezası 45 şehirde uygulanıyor. Resmi açıklamalara göre maskesiz dolaşmanın cezası 3150 TL olduğu belirtiliyor. Maske takmama cezası olarak bilinen salgın hastalıkla mücadele yasasına göre maske takmayan vatandaşlar 3150 TL'ye kadar ceza alabiliyor. Bunun sebebi de maske takmadan sokağa çıkmaları olacaktır. 2020 Hangi illerde maske takmak zorunlu bilgisi vatandaşlar için açıklandı. Bundan böyle maskesiz sokağa çıkmak 45 ilde yasak hale geldi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 45 il açıklandı. Bu 45 şehirde maske takmanın zorunlu hale geldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıklaması yapıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olduğu iller listesine eklendiğini söyledi.
MASKESİZ DOLAŞMA CEZASI KAÇ TL?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır

İŞTE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYAN İLLER

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis



FAHRETTİN KOCA'NIN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE SÖZLERİ

Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILAMAYAN İLLER

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