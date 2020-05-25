Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi, oyuncuları

Maskerli Beşler filmi komedi filmi dalında halk tarafından sevilen filmlerden birisidir ve nerede çekildiği konusunda merak konusu olmaktadır. Başrollerini ünlü oyuncuların oynadığı filmde Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi açıklamasını haberimizde bulabilirsiniz. Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki, Kamil yetimhanede yaşayan beş yakın arkadaştır. Hiçbir aile tarafından evlat edinilmeyen bu haylaz beşli ileride farklı alanlarda uzmanlaşmış ama başları hiç dertten kurtulmayan 5 azılı sabıkalı olarak çıkar karşımıza. Genel aftan yararlanıp tahliye olan beş kafadar bir daha suç işlemeye tövbe ederler, taa ki onlara çok iyi davranan gardiyan Salih'in amansız derdini öğrenene kadar.Şafak Sezer (Tezcan)Memet Ali Alabora (Murat)Cengiz Küçükayvaz (Kamil)Peker Açıkalın (Bahattin)Melih Ekener (Zeki)Dost Elver (Tekin)Sümer Tilmaç (Salih Abi)Nejat Birecik (Avukat)Hamit Haskabal (Hamit Baba)Burak Öncü (Cenin)Zeynep Karacan(Meryem)Seçkin Piriler (Tekin'in Eşi)Deniz Oral (Polis Memuru)1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin'dir.Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 30'a yakın farklı bölgeye set kuruldu ve çekimler hızlı bir şekilde tamamlandı.Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin çekimleri, 2005 yılında tamamlandı. Filmin kurgusunun tamamlanmasının ardından 23 Eylül 2005 yılında film piyasaya çıktı.Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi, 24 hafta boyunca 180 lokasyonda gösterime girdi. Film, 800 bine yakın kişi tarafından izlenildi ve 5 milyon TL hasılat elde etti.