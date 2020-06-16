Maske zorunluluğu hangi illerde, Hangi illerde maske takmak zorunludur?

Maske zorunluluğu ve hangi illerde maske takılması gerekiyor açıklandı. 42 ilde maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı açıklandı. Buna göre 42 şehirde maske takma zorunluluğu olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan koronavirüs vakalarıyla ilgili yaptığı yorumun yanı sıra maskeyle sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısının 42'ye çıkarıldığını açıkladı.



Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıkladı. Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanırken hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu da açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı.





Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak Tunceli, Uçak, Zonguldak, Diyarbakır, ERzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa.

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;