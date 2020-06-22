Maske zorunlu iller, maske zorunluluğu (Hatay, Adana, Bingöl, Mersin, Aksaray)

Maske zorunlu iller hangileri? Hatay maske, Adana maske, Bingöl maske, Mersin maske, Aksaray maske gibi cevabı aranan sorunlar vatandaşlar tarafından soruluyor. Maske takma zorunluluğu olan 48 ilde hangi iller var açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirme mesajı yayınlandı ve maske takmak hangi illerde zorunlu hale getirildi açıklandı. Maske takmama cezası ne kadar bilgisi en çok sorulan soruların başında geliyor. Koronavirüs ile mücadelede etkili bir rol oynayan maske takmama cezası ne kadar öğrenmek için maske takmadan sokağa çıkma cezası olarak da bakılabilir. Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı. Maske takma zorunluluğu, maske takma zorunluluğu olan iller, Antalya maske zorunluluğu, Tekirdağ maske zorunluluğu, İzmir maske zorunluluğu, Adana maske zorunluluğu, Mersin maske zorunluluğu, Hatay maske zorunluluğu konularıyla ilgili detaylar burada...