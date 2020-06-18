Maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Maske takmama cezası olarak bilinen salgın hastalıkla mücadele yasasına göre maske takmayan vatandaşlar 3150 TL'ye kadar ceza alabiliyor. Bunun sebebi de maske takmadan sokağa çıkmaları olacaktır. 2020 Hangi illerde maske takmak zorunlu bilgisi vatandaşlar için açıklandı. Bundan böyle maskesiz sokağa çıkmak 45 ilde yasak hale geldi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu 45 il açıklandı. Bu 45 şehirde maske takmanın zorunlu hale geldiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Koca açıklamasında, maske takma zorunluluğu ve hangi illerde maske takmak zorunludur açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın maskesiz sokağa çıkılmasının yasak olduğu iller listesine eklendiğini söyledi.Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradırAnkara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, BitlisBu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.Bakan Koca, son vakalara ilişkin açıklamasında da artışların belli bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekerek "Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz" demişti.