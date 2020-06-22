Maske takma zorunluluğu (Antalya, Tekirdağ, İzmir, Adana, Mersin, Hatay), Maske cezası ne kadar?

Maske takmama cezası ne kadar bilgisi en çok sorulan soruların başında geliyor. Koronavirüs ile mücadelede etkili bir rol oynayan maske takmama cezası ne kadar öğrenmek için maske takmadan sokağa çıkma cezası olarak da bakılabilir. Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı. Maske takma zorunluluğu, maske takma zorunluluğu olan iller, Antalya maske zorunluluğu, Tekirdağ maske zorunluluğu, İzmir maske zorunluluğu, Adana maske zorunluluğu, Mersin maske zorunluluğu, Hatay maske zorunluluğu konularıyla ilgili detaylar burada...

22 Haziran 2020 07:56
Maske takma zorunluluğu (Antalya, Tekirdağ, İzmir, Adana, Mersin, Hatay), Maske cezası ne kadar?
Hangi illerde maske takma zorunluluğu var, hangi iller maske takılması gerekiyor, maske takılması zorunlu olan iller maske zorunluluğu hangi illerde meseleleri için İçişleri Bakanlığı sık sık açıklama yapıyor. Hangi illerde maske takmak zorunlu haberimiz burada:
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER!

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

PARA CEZASI 900 LİRA

Yapılan açıklamada maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

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