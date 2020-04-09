Maske siparişi nasıl verilir? Maske sipariş etmek istiyorum

Yapılan maske siparişi ile vatandaşlar maske alabilecek. Siparişi ePTTAVM üzerinden yapmak ve edevlet üzerinden yapmak oldukça kolay. Başvuru bilgileri için gerekli herşey burada ve bu bilgilerle maske sipariş edebilirsiniz.

09 Nisan 2020 09:15
Maske siparişi nasıl verilir? Maske sipariş etmek istiyorum
Edevletten maske sipariş etmek için gerekli koşullar açıklandı. EPTTAVM'deki yoğunluk edevlet üzerinden başvuru yapılmasının önünü açarkan yapılan açıklamada kimlerin maske alabileceği, maske siparişinin nasıl yapılacağı ve dahası da netlik kazandı. Başvuruların edevlet üzerinden alınacak olması vatandaşları sevindirirken haberimizin devamında konuyla ilgili BURAYI TIKLAYARAK e-Devlet kapısını ziyaret edebilirsiniz.
NASIL MASKE SİPARİŞ EDİLİR?

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.



HERKESE MASKE DAĞITILIYOR

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Dilerseniz siz de maske.epttavm.com adresi üzerinden ücretsiz maskenizin siparişini hemen verebilirsiniz.

Elbette yaşanan yoğunluktan ötürü bu biraz zaman alabilir.



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