CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN YENİ TARİHLER! TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cerrari maske ve bez maskelerin artık satışa sunulacağını açıkladı.Erdoğan yaptığı açıklamada,"Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek" şeklinde konuştu.