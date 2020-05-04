Maske parayla satılacak (Tek kullanımlık maske fiyatları)

Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla maske takmak mecbur olarak gösteriliyor. Ülkemizde de marketler, pazar yerleri ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda, maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Yeni alınan önlemlerle maske satışı tekrar başlayacak mı? Maskeler nerede satılacak, fiyatı kaç para olacak? İşte detaylar…Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile maske satışının tekrar serbest olacağını söyledi. Daha önce maske satışı yasaklanmış ve e-Devlet başvuruş sonrası maskelerin eczanelerden ücretsiz alınacağını açıklanmıştı.Erdoğan, maskelere vatandaşların kolayca ulaşabileceği bazı yerlerde satışa çıkacağını söyledi. Ayrıca satışa çıkacak maskelerin fiyatını için de taban fiyat uygulaması getirileceğini belirtti. Ücretsiz maske dağıtımı hakkında bir açıklama yapılmadı. (Sözcü)