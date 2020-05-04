Maske kodu gelmeyenler ne yapacak?

Maske kodu gelmeyenler SMS'ler olmadan nasıl ücretsiz maske alacağını merak ediyor. Soru işaretleriyle dolu bu sorun ile ilgili yapılan açıklama sonucunda maske kodu gelmeyenler ne yapacak? değil eczanelere gidebilirler. Maske sms kodunu almak için telefon numaranızı ve tc kimlik numaranızı daha önceden kaydettirmeniz gerekiyor. Ücretsiz maske sms kodu gelen telefonunuzla birlikte eczaneye giderek 20-65 yaş arasındaysanız bu maskeleri satın almak için eczaneye başvurabilirsiniz. İşte maske kodu ile ilgili detaylar haberimizde...

04 Mayıs 2020 03:51
Maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
Koronavirüsten korumak ve yayılmasını engellemek için ücretsiz maske kodu gelmeye devam ediyor. Bu sms kodları gelmeyenler ise ne yapacaklarını araştırıyor. Maske almak için eczanelere giderek bu temini gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonlarına gelen SMS'ler sayesinde eczanelerden ücretsiz maskeleri almanız mümkün. Eczaneden maskeyi almak için telefonunuza smsin gelmesini beklemek durumundasınız. Uzmanlar yaş aralıklarına göre belirlediği sms günlerinde kişilere maske almaları için ve eczaneye gitmeleri için bildirimde bulunacak. SMS üzerinden gelen şifreler ile birlikte eczanelerde bu alımları gerçekleştirebilirsiniz.
KOD GELMEYENLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretisiz şekilde alabilecek.

20-65 yaş arasındakilere sms gideceği açıklanırken bu mesajların ne sıklıkla geleceği ise açıklanmadı. Yaş aralıklarına göre SMS'lerin atıldığını belirten uzmanlar her bir kişiye 10 gün için 5 ücretsiz maske verileceği belirtildi. Bu maskeler sayesinde ise koronavirüsün etkilerini hissetmeden veya yakınınızdakilere bulaştırmadan önlem amacıyla kullanmanız gerekiyor.



MASKELER ECZANELERDEN NASIL ALINACAK

Telefonunuza gelen SMS mesajları ile eczaneye giderek TC Kimlik numaranızı eczaneye giderek şifre ve TC Kimlik numaranızıvermeniz gerekiyor. Ayrıca TC Kimlik numaralarını sisteme kayıt ettirerek telefonlarına gelen smsler ile birlikte 20-65 yaş aralığındaysanız ücretsiz maskelerden alabileceksiniz.

ECZANELERDEN MESAJ GELİNCE GİDİP ALABİLİRSİNİZ

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."



Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR, VİDEOSU

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