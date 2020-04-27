Maske kodu gelmedi, SMS ile maske kodu nasıl alınır? PTT maske başvurusu yapma

Ücretsiz maske almak için sms kodu gelmeyen vatandaşların olduğu halk arasında en çok konuşulan konulardan birisi. Konuşulan bu ciddi konu hakkında yapılan aramalarda herkes kendilerine neden SMS gelmediğini anlamaya ve bilmeye çalışıyor. Bu sebeple internet üzerinde bir çok arama yapılarak maske sahibi olabilmek için neler yapılmak istendiği görüşülüyor. Yetkili merciilerin yaptığı açıklamalar ışığında maske alabilmek için neler yapılabileceğine dair PTT ve SMS ile maske almak için yapılması gerekenler belirtildi. İşte haberimizde konunun doğru anlatımı...

27 Nisan 2020 15:37
Maske kodu gelmedi, SMS ile maske kodu nasıl alınır? PTT maske başvurusu yapma
PTT ve SMS yoluyla maske nasıl alabilirim? diye soranlar için doğru bir haber hazırladık. Bir şekilde kendisine SMS gelmeyenler ve başvuru yaptığı halde maske alım işlemini tamamlayamayanlar için yapılması gerekenleri değerlendirdik. Maske alamayanlar için yapılması gerekenler, 5 adet ücretsiz maske nasıl yapılıyor konusuna ilişkin devlet tarafından yapılması gerekenleri açıklıyoruz.

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SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ'ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.



KOD GELMEYENLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretsiz şekilde alabilecek.

ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYENLER NE YAPACAK?

Telefonuna ücretsiz maske kodu gelmeyen vatandaşlar için Bakan Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek.



MASKE KODU NE ZAMAN GELİR?

Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kodların cep telefonlarına gönderilmesi bekleniyor.

MASKE SİYAH MI, BEYAZ MI OLMALI?

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