MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM, Maske FOX TV Aslan hangi ünlü?

Maske Kimsin Sen yeni bölüm izle sosyal medyada en çok konuşulan programlardan birisi oldu ve 7. bölüm merakla bekleniyor. Televizyonda yayınlanan en ilginç yarışma programlarından birisi olan Maske Sen Kimsin 7. bölüm yeni bölüm olarak yayınlanıyor.Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyor.Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği "Maske Kimsin Sen?", dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor."The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.