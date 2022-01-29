Maske Kimsin Sen 29 Ocak Cumartesi yeni bölüm izle

Maske Kimsin Sen 7. bölüm izle FOX TV ekranlarında 29 Ocak Pazar günü yayınlanıyor. İlginç yarışma Maske Sen Kimsin izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı ve sosyal medyada büyük olay yarattı. Maske Sen Kimsin 7. bölüm izle, Maske Sen Kimsin yarışmacıları, Maske Sen Kimsin yeni bölüm, Maske Sen Kimsin son bölüm detayları haberimizde.

29 Ocak 2022 12:43
Maske Kimsin Sen 29 Ocak Cumartesi yeni bölüm izle
Maske Kimsin Sen yeni bölüm izle sosyal medyada en çok konuşulan programlardan birisi oldu ve 7. bölüm merakla bekleniyor. Televizyonda yayınlanan en ilginç yarışma programlarından birisi olan Maske Sen Kimsin 7. bölüm yeni bölüm olarak yayınlanıyor.

Maske Sen Kimsin 7. bölüm 29 Ocak Cumartesi yeni bölüm FOX TV HD olarak yayınlanıyor.

MASKE KİMSİN SEN 7. BÖLÜM FULL İZLE



MASKE KİMSİN SEN SON BÖLÜM İZLE Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyor.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği "Maske Kimsin Sen?", dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

MASKE KİMSİN SEN ORJİNALİ

"The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

YARIŞMA NEDİR?

Yarışma ne demektir sorusu için en doğru cevap Türk Dil Kurumu tarafından verilmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre "Yarışma" kelimesinin anlamı: "Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım."

MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİM ÇIKTI?



MASKE KİMSİN SEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Maske Kimsin Sen 7. bölüm izle FOX TV'de ekranlara geliyor. Vatandaşlar Maske Kimsin Sen yarışmasını çok sevdi ve her bölüm karakterlerin kim olduğuna yönelik merak uyandıran ipuçları dikkat çekiyor. Sahne performansları, danslar ve söylenen şarkılar her hafta seyircilerin ilgisini çekiyor.

Maske Kimsin Sen 29. bölüm 29 Ocak Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor.

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