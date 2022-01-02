Maske Kimsin Sen 2. bölüm izle FOX TV yeni bölüm

Maske Kimsin Sen sosyal medyada en çok konuşulan programlardan birisi oldu ve 2. bölüm merakla bekleniyor. Televizyonda yayınlanan en ilginç yarışma programlarından birisi olan Maske Sen Kimsin 2. bölüm yeni bölüm olarak yayınlanıyor.Ünlü isimlerin maske takarak yarıştığı ve kimliklerinin sadece elenirken açıklandığı Maske Sen Kimsin 2. bölüm 2 Ocak Pazar yeni bölüm FOX TV HD olarak yayınlanıyor.Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği "Maske Kimsin Sen?", dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor.Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde doğan Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır."The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.