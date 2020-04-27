Maske başvurusu nasıl yapılır (online)? E-Devlet maske başvurusu yapma sayfası

Edevlet üzerinden maske başvurusunun nasıl yapılacağı belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre koronavirüs sebebiyle dışarıda veya kendisini izole etmek durumunda olan herkes için maskelerin dağıtımına başlanmıştı. Devletin dağıttığı maskeler kendilerine ulaşmayan veya yeniden maske başvurusu yapmak zorunda olan, kendisini izole eden vatandaşlar için maske başvurusunun nasıl yapılacağını tarif ediyoruz. İşte sizler için derlediğimiz bilgiler...

27 Nisan 2020 15:37
Maske başvurusu nasıl yapılır (online)? E-Devlet maske başvurusu yapma sayfası
Maske dağıtımı bir süredir devlet kararıyla eczaneler ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak uzun süredir yapılan duyurulardan sonra maskelerini alan vatandaşlardan almayanlar ve yeniden almak isteyenlerin olduğu biliniyor. Bir çok farklı sebeple maske alımı yapabilmeniz mümkün ve edevletten maske başvurusu yaparak ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler edevlete girmek ve başvurunuzu eksiksiz yapmaktan geçiyor. İşte sizler için düzenlediğimiz gerçek ve doğru bilgiler...
E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "ücretsiz maske talebi" yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız 'Aile Bireyi Ekle' seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki 'Maske Siparişi Ver' butonuna basın.

EDEVLET'TEN ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!




ÜCRETSİZ MASKE KİMLER ALABİLİR?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler dışında herkes ücretsiz maske başvurusu yapabilir. Vatandaşlar her hafta 1 paket içerisinde yer alan 5 maske alma hakkına sahip olacaklar. Maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlara maske imkanı düzenli olarak sağlanacak.



MASKELER KAÇ GÜNDE GELİR?

Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde maske dağıtımına başlanması ve siparişlerin belirtilen adreslere ulaştırılması bekleniyor.


MASKENİN PARALI SATIŞI YASAKLANDI

Yeni kararla birlikte maskenin ücretli satışının yasaklandı. Buna göre içeride maske takma zorunluluğu bulunan mağazalar ya mağaza girişlerinde ücretsiz maske dağıtacak ya da maskesiz müşteriyi içeri alamayacak.



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