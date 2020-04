Maske başvuru sorgulama! Basvuru.turkiye.gov.tr - Maske kodu ne zaman gelecek?

Maske dağıtımları PTT'lerde ve eczanelerde sürüyor. 3 katlı maskeyi edevlet üzerinden sipariş edebiliyorsunuz. Bu manada yapılan aramalarda maske başvurusu, nasıl maske isteyebilirim, maske edevletten nasıl sipariş edileceğine dair meraklı bekleme süreleri son buldu. Devletin edevlet uygulaması sayesinde maskelerinizi sizle uygun olan yerden alabilirsiniz. Daha önce de ücretsiz dağıtılan maskelerin bitmediği ve her vatandaşa yetecek kadar olduğu belirtiliyor. İşte maske siparişini nasıl vereceğinize dair yapılan bilgilendirici haberimiz...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öte yandan cep telefonlarına gelen SMS kodu ile ücretsiz maske dağıtım eczaneler aracılığı ile de devam ediyor. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ilk kez geçtiğimiz hafta bahsettiği "Hayat Eve Sığar" isimli mobil uygulama, kullanıma giriyor. Uygulamayla koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek amacıyla pozitif vakaların daha verimli takip edilmesi sağlanacak. Uygulamayı indirenler harita üzerinden hastalığın yoğun olarak görüldüğü riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarılacak. Yeni uygulama ile maske almak da kolaylaşacak. Buna göre vatandaşlar uygulama içerisinde QR kod oluşturarak eczaneye gidip maskelerini temin edebilecekler.Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde maske dağıtımına başlanması ve siparişlerin belirtilen adreslere ulaştırılması bekleniyor.Yeni kararla birlikte maskenin ücretli satışının yasaklandı. Buna göre içeride maske takma zorunluluğu bulunan mağazalar ya mağaza girişlerinde ücretsiz maske dağıtacak ya da maskesiz müşteriyi içeri alamayacak.65 yaş üzeri ve 20 yaş altı evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler dışında herkes ücretsiz maske başvurusu yapabilir. Vatandaşlar her hafta 1 paket içerisinde yer alan 5 maske alma hakkına sahip olacaklar. Maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlara maske imkanı düzenli olarak sağlanacak.Maske başvurusu birkaç adımda tamamlanabiliyor.Öncelikle E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız."Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum." Metnini işaretledikten sonra "Maske siparişi ver" butonuna basabilirsiniz.Dilerseniz "Aile bireyi ekle" butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı bilgiye göre mesaj gelmeyen kişiler, eczanelere müracaat etmeleri halinde yeni bir kod alabilecek.