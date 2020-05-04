Maske alamıyorum, ne yapmalıyım? Maske talep etme

Maske kodu alamayan vatandaşlar bu konuda ne yapacağını soruyor. Maske kodu için ne yapabilirim diyen vatandaşların sayısı çok olduğu için maske talep etme yollarını haberimizde derledik. Koronavirüsten korumak ve yayılmasını engellemek için ücretsiz maske kodu gelmeye devam ediyor. Bu sms kodları gelmeyenler ise ne yapacaklarını araştırıyor. Maske almak için eczanelere giderek bu temini gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonlarına gelen SMS'ler sayesinde eczanelerden ücretsiz maskeleri almanız mümkün. Eczaneden maskeyi almak için telefonunuza smsin gelmesini beklemek durumundasınız.Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretisiz şekilde alabilecek.20-65 yaş arasındakilere sms gideceği açıklanırken bu mesajların ne sıklıkla geleceği ise açıklanmadı. Yaş aralıklarına göre SMS'lerin atıldığını belirten uzmanlar her bir kişiye 10 gün için 5 ücretsiz maske verileceği belirtildi. Bu maskeler sayesinde ise koronavirüsün etkilerini hissetmeden veya yakınınızdakilere bulaştırmadan önlem amacıyla kullanmanız gerekiyor.Telefonunuza gelen SMS mesajları ile eczaneye giderek TC Kimlik numaranızı eczaneye giderek şifre ve TC Kimlik numaranızıvermeniz gerekiyor. Ayrıca TC Kimlik numaralarını sisteme kayıt ettirerek telefonlarına gelen smsler ile birlikte 20-65 yaş aralığındaysanız ücretsiz maskelerden alabileceksiniz.Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."