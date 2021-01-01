Masai Ujiri ile ilgili federal dava düşürüldü

Alameda County Şerif Yardımcısı Alan Strickland'ın, Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri'ye karşı açtığı federal davayı düşürdüğü açıklandı.



KTVU'dan Lisa Fernandez'e göre Ujiri'nin de karşı davasını geri çektiği belirtildi. Karşılıklı anlaşmada taraflardan hiçbirinin para almayacağı ve her iki tarafın da kendi avukatlık ücretlerinden sorumlu olduğu kaydedildi.



Strickland, Raptors'ın 2019'da Oakland'daki şampiyonluk kutlaması sırasında Ujiri ile arasındaki bir tartışmanın ardından Raptors başkanına dava açmıştı. Toronto, 6'ncı maçta Golden State Warriors'ı yendikten sonra, Ujiri kutlama yapmak için takımının yanına gitmiş, ancak sahada olmak için gerekli kimlik bilgilerine sahip olmadığını söyleyen Strickland tarafından agresif bir şekilde durdurulmuştu.



Strickland davasında, kendi müdahalesinden sonra Ujiri'nin, sonrasında "yüzüne ve göğsüne iki eliyle vurduğunu" ve "kalıcı bir sakatlığa" neden olacak şekilde yaralandığını iddia etmişti. Strickland, 75.000 doları aşan tazminat davaları açmış ve Ujiri ile birlikte Raptors'ı, ana şirketleri Maple Leaf Sports and Entertainment ve NBA'i sanık olarak adlandırmıştı.



Ağustos ayında Ujiri'nin avukatları tarafından yayınlanan bir vücut kamerası videosunda, Raptors başkanının Strickland'a kimlik bilgilerini gösterdiği görülmüştü. Ujiri'nin Strickland'ı geri itmeden önce Raptors'ın başkanı olduğunu açıkladığı duyulduğunda, yardımcısı kendisini iki kez itmişti.



