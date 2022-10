Masa tenisinin Messi ve Ronaldo'su konuştu!

Kendilerini para masa tenisinin "Messi ve Ronaldo'su" olarak kabul eden Abdullah Öztürk ile Nesim Turan, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın finalinde bir kez daha karşı karşıya gelmeyi hedefliyor.



Aynı kategoride birbirlerine rakip olmalarına rağmen dostluklarıyla ön plana çıkan son iki paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ile son iki dünya şampiyonu Nesim Turan açıklamalarda bulundu.



Yıldız oyuncular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun futboldaki rekabetinin aynısı para masa tenisinde kendilerinin yaşadığını anlatan Nesim Turan, "Abdullah'ı Messi'ye benzetiyorum. Çünkü gerçekten Türk spor tarihinin görüp görebileceği en yetenekli sporculardan biri. Kendimi de daha çok Ronaldo'ya benzetirim, çünkü etimle tırnağımla kazıya kazıya çok çalışarak bu seviyelere geldim." dedi.



Abdullah Öztürk ise dünyanın en iyi iki para masa tenisçisinin Türk sporcular olduğunu vurgulayarak, "Nesim'e katılıyorum. Nesim hakikaten buralara çok çalışarak geldi. Ben basketbolla spora başladım, sportif yeteneğim vardı. Benim için işler biraz daha çabuk ilerledi, kolay oldu diyebilirim. Nesim'in örneklemesi gayet güzel oldu." diye konuştu.



"İNŞALLAH NESİM İLE FİNAL OYNARIZ"



Abdullah Öztürk, kariyerinde tek eksik olan dünya şampiyonluğuna İspanya'da ulaşmak istediğini aktararak, şunları belirtti:



"Dünya şampiyonaları her zaman zordur. Tek altın madalyamın olmadığı alan. Son iki dünya şampiyonu Nesim. İnşallah Nesim'le yine final oynarız. İkimizden kimin altın aldığının gerçekten bir önemi yok, yeter ki İstiklal Marşımız okunsun. Çalışmalarımız bu doğrultuda gidiyor. Hazırlıklarımız son noktaya geldi. İspanya'da üç kategoride yarışacağız. Ferdinin yanı sıra çiftler ve karışıkta da en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Nesim'le karşılaştığımızda o an kim günündeyse o kazanıyor bizde. Gerçekten laf olsun diye söylemiyorum inanın hiç önemi yok. Çünkü kazanan Türkiye oluyor. Bu ikimizi de mutlu ediyor. Aramızda 'Sen aldın ben aldım' diye, inanın böyle bir rekabet yok. Çıtamızı daha yükseğe nasıl taşıyabiliriz, bunun için çabası içindeyiz."



Para masa tenisinde Türkiye'ye paralimpik oyunlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında getirdikleri madalyaları anlatan Abdullah, "Ülkemizde hatta dünyada futbol, basketbol gibi popüler branşlar var. Maalesef bunların önüne geçemiyoruz. Paralimpik oyunlarında altın madalya alsanız bile bunun etkisi 1,5-2 ay sürüyor. Ondan sonra gündemden kaybolup gidiyorsunuz. Şikayetçi değiliz, biz işimizi yapıyoruz. Ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz, birileri bizi takdir etsin diye beklemiyoruz. Biz sonuçta yurt dışına çıktığımız zaman ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyoruz. Yıllar sonra, 'masa tenisinden Abdullah Öztürk, Nesim Turan geçti' dedirtebilmek için çalışıyoruz. Kırılmadık ne kadar rekor varsa hepsini kırmaya talibiz." ifadelerini kullandı.



NESİM TURAN: "TARİH YAZMAYA GİDİYORUM"



Üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Nesim Turan, bir yıldır bu organizasyonu düşündüğünü anlatarak, şunları kaydetti:



"İspanya'ya madalya almaya gitmiyorum, tarih yazmak için gidiyorum. Temel hedefim bu. Dünya şampiyonlarını hep sevmişimdir. Bana uğur da getiriyor. 2014 ve 2018'de iki kez üst üste dünya şampiyonu oldum. Gerçekten büyük bir gururdu. 2018'de de Abdullah ile Slovenya da final oynamıştık. Finalde ben kazanmıştım. Bu arenayı seviyorum, inşallah yine altın madalyayla dönerim."



Abdullah Öztürk'le çiftlerde birlikte mücadele edeceklerini hatırlatan Nesim, "Messi ile Ronaldo'nun aynı takımda oynaması ne anlam ifade ediyorsa masa tenisinde de bizim çiftlerde birlikte oynamamız, rakiplerimiz için sıkıntı oluşturuyor. Bizim içinse keyif. Ben şahsen kendimi rakiplerin yerine koymak istemezdim." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan başarılı sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalar, her zaman arkamızdalar. Şöyle de bir gerçek var. Ben kendimi engelli sporcu olarak tanımlamıyorum. Ben bu ülkeyi başarıyla, gururla temsil eden milli sporcuyum. Belki de biz bu algıyı fazla ön plana çıkartmadığımız, madalyalarımızla ön plana gelip, başarımızla, sporculuğumuzla, kişiliğimizle ön plana gelmek için çaba gösterdiğimiz için diğer kesimlerde fazla destek görmüyoruz. Toplumun da bu konudaki bakış açısını değiştirmek açısından demek ki daha çok madalya almamız gerekiyor. Almadığımız madalya kalmadı gerçi ama demek ki daha yapacak çok işimiz, alacak çok madalyamız varmış ki bu algıyı en azından değiştirmek için hedefimize ulaşmış olalım."



KILINÇKAYA: "İLK 3 İÇİNDE OLACAĞIM"



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Kılınçkaya, Dünya Şampiyonası'na 10 sporcuyla katılacaklarını belirtti.



Kendi sınıflarında dünyanın en iyi sporcularına sahip olduklarını dile getiren Kılınçkaya, "Dünyanın en iyi raketinin kim olduğunu inşallah yine gösterecekler. Bizim temennimiz o. Abdullah ve Nesim de dünyanın en iyileri ve yine finalde buluşup Türkiye'ye gurur yaşatacaklardır. Elimizden geldiği kadar madalya sıralamasında ilk 3'ün içerisinde olmak için mücadele edeceğiz. Katılım sayımızın az olması bizi biraz endişelendiriyor çünkü diğer ülkelerde katılım sayısı daha fazla. Buna karşın inşallah onları madalya sayısında da geçeceğiz." yorumunda bulundu.





