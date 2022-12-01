Masa tenisinde WTT Feeder müsabakaları, Antalya'da yapılacak

Masa tenisinde WTT Feeder müsabakaları, 27 Mart-1 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun Twitter hesabından "Tarihimizde bir ilk, WTT Feeder müsabakaları Antalya'da" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Federasyon olarak bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan WTT Feeder müsabakaları, 27 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak." denildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun Twitter hesabından "Tarihimizde bir ilk, WTT Feeder müsabakaları Antalya'da" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Federasyon olarak bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan WTT Feeder müsabakaları, 27 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak." denildi.
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