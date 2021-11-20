Masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

ABD'de de düzenlenecek 2021 Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Kasım tarihlerinde Houston düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya, karışıkta İbrahim Yılmaz ile Sibel Altınkaya temsil edecek.





İLGİLİ VİDEO