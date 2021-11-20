Masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

ABD'de düzenlenecek Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu
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20 Kasım 2021 15:28
ABD'de de düzenlenecek 2021 Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Kasım tarihlerinde Houston düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya, karışıkta İbrahim Yılmaz ile Sibel Altınkaya temsil edecek.


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