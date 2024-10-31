Masa tenisinde Türkiye Kupası heyecanı yaşandı

Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi. Erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda KAP-OFF Nevşehir şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masa tenisinde Türkiye Kupası heyecanı yaşandı
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31 Ekim 2024 13:26
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi.

Müsabakalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Spor Merkezi'nde yapıldı.

Erkeklerde Fenerbahçe şampiyon, Çiltar Adana ise ikinci oldu.

Kadınlarda KAP-OFF Nevşehir şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

Takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

NEVÜ'de 1-3 Kasım'da da "Süper Lig 1. Etap Masa Tenisi Kadınlar ve Erkekler Müsabakaları", 19 kadın ve 18 erkek takımının katılımıyla düzenlenecek.

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