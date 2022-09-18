Masa tenisinde milliler finele çıktı!

Milli sporcular Ece Haraç ve Özge Yılmaz çifti, 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda finale çıktı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde mücadele eden Ece Haraç-Özge Yılmaz ikilisi, Polonyalı Anna Brzyska-Zuzanna Wielgos çiftiyle karşılaştı.
Rakiplerini 11-8, 9-11, 11-8 ve 11-9'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli sporcular final biletini aldı.
Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti yarın finalde, TSİ 16.00'da İtalyan Nicole Arlia-Gaia Monfardini ikilisiyle karşı karşıya gelecek.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde mücadele eden Ece Haraç-Özge Yılmaz ikilisi, Polonyalı Anna Brzyska-Zuzanna Wielgos çiftiyle karşılaştı.
Rakiplerini 11-8, 9-11, 11-8 ve 11-9'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli sporcular final biletini aldı.
Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti yarın finalde, TSİ 16.00'da İtalyan Nicole Arlia-Gaia Monfardini ikilisiyle karşı karşıya gelecek.
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