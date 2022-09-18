Masa tenisinde milliler finele çıktı!

Milli sporcular Ece Haraç ve Özge Yılmaz çifti, 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda finale adlarını yazdırdılar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Masa tenisinde milliler finele çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2022 00:36
Milli sporcular Ece Haraç ve Özge Yılmaz çifti, 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda finale çıktı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde mücadele eden Ece Haraç-Özge Yılmaz ikilisi, Polonyalı Anna Brzyska-Zuzanna Wielgos çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerini 11-8, 9-11, 11-8 ve 11-9'lük setlerle 3-1 mağlup eden milli sporcular final biletini aldı.

Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti yarın finalde, TSİ 16.00'da İtalyan Nicole Arlia-Gaia Monfardini ikilisiyle karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ