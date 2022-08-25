Masa tenisinde milli takımlar, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

Büyükler Balkan Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ile Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, ikincilik elde etti.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda erkekler ve kadınlarda milli takımın final oynadığı belirtildi.



Her iki milli takımın da finalde Romanya'ya kaybettiği ve gümüş madalya aldığı kaydedildi.





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