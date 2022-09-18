Masa tenisinde milli sporculardan altın madalya

21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ece Haraç ve Özge Yılmaz, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masa tenisinde milli sporculardan altın madalya
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18 Eylül 2022 17:33
Milli sporcular Ece Haraç ve Özge Yılmaz, Romanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Ece Haraç-Özge Yılmaz çifti, şampiyonanın finalinde İtalyan Nicole Arlia-Gaia Monfardini ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakadan, 11-8, 11-4, 11-9'luk setlerle 3-0 galip ayrılan Ece Haraç ve Özge Yılmaz, altın madalya kazandı.

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