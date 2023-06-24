Masa tenisinde erken veda geldi

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda masa tenisinde temsilcilerimiz çeyrek finalde elenerek turnuvaya veda ettiler.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Masa tenisinde erken veda geldi
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24 Haziran 2023 16:41
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda masa tenisi karışık çiftlerde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ikilisi çeyrek finalde elendi.

Krakow'daki Hutnik Arena'da gerçekleştirilen karışık çiftler müsabakalarının çeyrek finalinde İbrahim Gündüz-Sibel Altınkaya ekibi, Almanya'dan Qiu-Mittelham ikilisiyle karşılaştı.

Rakibine 3-1 yenilen ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

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