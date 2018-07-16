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Masa tenisinde çılgın ralli
Masa tenisinde çılgın ralli
Çin'de yapılan bu masa tenisi maçında öyle bir ralli yaşandı ki izleyenler takip etmekte zorlandı!
16 Temmuz 2018 21:31
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