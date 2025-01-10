Masa tenisçi Belinay Davuş, Avusturya'da 3'üncü oldu

Belinay Davuş, 13 yaş altı tek kadınlar kategorisinde katıldığı Dünya Masa Tenisi Gençlik Turu'nun Linz ayağında 3'üncülüğü elde etti.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Belinay, Almanya'dan Wei Lin Yun ve İsviçre'den Hu Enya'yı eleyerek son 4'e kaldı.



Yarı finalde Macar Lizett Fazekas'a 3-0 (11-3, 11-7, 12-10) yenilen Belinay, 3'üncü oldu.



