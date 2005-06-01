Marvin Williams, emekliliğini duyurdu!

Milwaukee Bucks forveti Marvin Williams, dün gece takımının Miami Heat'e playofflarda elenmesinden sonra, ESPN'den Marc J. Spears'a NBA'den emekli olduğunu söyledi.



34 yaşındaki oyuncu, "Çok şanslıydım. Tanrı bana çok çok iyi davrandı." açıklamalarında bulundu.



15 yıllık veteran oyuncu, Charlotte Hornets'tan kontrat ödemesi alıp serbest kaldıktan sonra, Şubat ayında Bucks'a katılmıştı.



2005 Draftı'nda 2. sıradan seçilen Williams, kariyerinde Bucks, Hornets, Utah Jazz ve Atlanta Hawks ile toplamda 1.072 maç oynadı ve ortalama 10.2 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları elde etti.



Williams, 2005-06 All-NBA çaylak ikinci takımına seçilmiş ve bir yıl öncesinde Kuzey Carolina ile bir NCAA şampiyonluğu kazanmıştı.



