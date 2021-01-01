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"Marvin Bagley, seneye Kings'de olmayabilir" iddiası!

Sacramento Kings'in pivotu Marvin Bagley III'nin önümüzdeki sezon Kings'de bulunmama ihtimalinin "oldukça olası" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in pivotu Marvin Bagley III'nin önümüzdeki sezon Kings'de bulunmama ihtimalinin "oldukça olası" olduğu iddia edildi.

Kings muhabiri James Ham, Bagley'nin durumu hakkında şunları söyledi:

"Takasın son gününde adı konuşuluyordu. Bu yazdan sonra bu ekiple olmayacak olması çok muhtemel. Perde arkasında olan biten çok şey var."

Sol eli kırık olduğundan ötürü bir aydır kadro dışı olan Bagley, kısa kariyeri boyunca umut vaat eden bir oyuncu olmuş olsa da, sakatlıklar nedeniyle sahada kalmakta büyük problem yaşamıştı.

Kings hayranları, genç oyuncu 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic ve Trae Young gibi yıldızların önünde seçildiği için takımlarını uzun süre boyunca eleştirmişti.

Bagley, kariyerinde şu ana dek 14.5 sayı ve 7.5 ribaund ortalamalarına sahip.


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