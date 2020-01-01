Marvin Bagley III, sezonu kapattı!

Sacramento Kings, sağ ayak bileğini burktuktan sonra gelen MR sonuçları sonrası, Marvin Bagley III'nin sezonu kapattığını açıkladı.



21 yaşındaki oyuncu, oynamaya müsait olduğunda Kings için üretken bir güç olsa da, ligdeki iki yılı sakatlıklarla gölgelenmişti. Bagley III, bu sezon şu ana kadar sadece 13 maçta görev alabilmişti.



Bagley III, bu sınırlı sürede Kings için ortalama 14.2 sayı ve 7.5 ribaund kaydetmiş ve şimdi takım arkadaşları Batı Konferansı'ndaki playoff resmine girmeye çalışırken, 2020-21 sezonunu bekleyecek.



Bagley III'nin bundan önce kenarda kalmasına neden olan sakatlık sebepleri, burkulan bir sol ayak ve kırık bir parmaktı.



