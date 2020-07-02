Marvel's Spider-Man: Miles Morales için reklam yayınlandı

PlayStation 5'in en çok beklenen özel oyunları arasında olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten herkesin ağzını açık bırakacak kısa bir sinematik reklam yayınlandı. Sony'nin yeni konsolunun tüm gücünü umarsızca kullanan oyun, PlayStation 5'in ilk çıktığı günde erişilebilir olacak.



Yayınlanan 30 saniyelik videoda, sahnelerin gerçek oyundan gelmediği bilgisi yer alıyor. Yani, oyunu oynadığımızda bu grafiklerle karşılaşmayacağız, ancak oyunun daha önce yayınlanan oynanış videolarının da son derece sağlam grafiklerle geleceğini görmüştük. Yayınlanan fragmanın gerçek oynanış videosu olmadığı gerçeğini bir kenarı bırakırsak, karşımızda son derece iddialı bir TV reklamı olduğunu görüyoruz.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales, yeni bir oyun olsa da Ultimate sürümüyle önceki oyun olan Marvel's Spider-Man'i de sunacak. Oyun, 12 Kasım'da PlayStation 5'le birlikte çıkış yapacak. Ülkemizde ise 19 Kasım'da yine PS5'in lansmanıyla birlikte erişmeye başlayacağız.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales oynanış videosu da yayınlanmıştı



Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man: Miles Morales için, geçtiğimiz aylarda oyunda nasıl bir deneyim yaşayacağımızı daha iyi göstermek için 7 dakikalık bir oynanış videosu yayınlamıştı. Oynanış videosuna baktığımızda son derece detaylı bir şehir ve büyüleyici grafikleri görüyoruz.



Kaynak: webtekno



