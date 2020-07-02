Marvel's Avengers beklentileri karşılayamadı

Eylül ayında oyun severlerle buluşan ve Square Enix tarafından dağıtıcılığı üstlenilen Marvel's Avengers oyununun beklediği çıkışı yapamadığı resmi kaynaklarca doğrulandı. Öyle ki firma, oyunun maliyetini bile çıkarmakta problem yaşamış durumda.



Crystal Dynamics ve Eidos Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan oyunla ilgili geçtiğimiz haftalarda beklentilerin çok altında satış gerçekleştirdiğine yönelik haberler çıkmıştı. Hatta bu satışın mali anlamda firmanın bir çeyrek dönemine mal olduğu da ifade edilmişti. Şimdiyse Square Enix, yayınladığı bir dosya ile oyunun düşük performans gösterdiğini ve bunun da büyük bir kayba yol açtığını doğrulamış oldu.



Söz konusu dosyada "Marvel's Avengers'ın ilk satışları beklediğimizden daha düşük ve bu satışlar oyunun geliştirme maliyetlerinin amortismanını tamamen dengeleyemedi. Mali yılın ikinci yarısında, satışlarımızı artırmak için bol miktarda ek içerik sunarak zararımızı telafi etmeyi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Oyunla ilgili zararın firmaya ait olan HD Games bölümünden kaynaklandığı da belirtildi.



Firma ayrıca HD Games bölümünün bu yılki kaybının yaklaşık 7 milyar yen, yani 67 milyon dolar olduğunu belirtti. Bunun en önemli sebebinin Covid-19 salgını olduğunu düşünen firma, büyük bütçeli oyunların potansiyel kayıplarını telafi etmek için MMO'lardan ve mobil oyunlardan elde edilen istikrarlı geliri kullanma fikrinin değerlendirilme aşamasında olduğunun da altını çizdi.



Kaynak: ShiftDelete



