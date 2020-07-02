Marvel's Avengers'a yeni bir süper kahraman geliyor

İlk çıktığında büyük ses getiren Marvel's Avengers oyunu daha sonralarda bu popülerliği kaybetti. Live Service bir oyun olan ve bir süre sonra görevlerde tekrara düşen yapımda çok az süper kahramanın bulunması, oyuna olan ilgiyi azalttı. Fakat oyunun geliştiricisi Crystal Dynamics azalan ilgiyi geri kazanma niyetinde.Crystal Dynamics, daha önce Spider-Man'den söz etmeden Black Panther DLC'si ünlü aktör Chadwick Boseman'ın ölümü nedeniyle bir sonraki tarihe ertelendi. İlginç nokta ise Spider-Man karakteri yalnızca PlayStation kullanıcılarına sunulacak. Geliştirici ekibin uzun süren sessizliği bazı hayranları endişelendirmişti.Kıdemli oyun tasarımcısı Scott Walters, geliştirici ekibin 2021 yılı için Spider-Man'i geliştirdiğini, karakter hakkında ayrıntılar bulunmasa da yolda olduğunu doğruladı. Walters, "Her zaman Spider-Man'i 2021'de PlayStation sahipleri için çıkarmayı planladık. Karakter yolda, bu yüzden bu yıl içinde daha fazla duyuru yapacağız" dedi.Black Panther DLC'sinin 16 Ağustos'ta gelişini haber vermek için, Marvel's Avengers Steam, PlayStation ve Stadia'da ücretsiz hafta sonu etkinliği gerçekleştirdi. Genellikle oyunda gerçek zamanlı olarak birkaç yüz eşzamanlı oyuncu oluyordu fakat ücretsiz etkinlik nedeniyle bu sayı 24 saatte, 10.000'den fazla oyuncuyla yeni bir zirve belirledi.ShiftDelete.net