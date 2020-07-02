Marvel'ın yepyeni mobil oyunu Future Revolution'ın çıkış tarihi belli oldu

Marvel ve Netmarble, 2020 yılının mart ayında mobil platform için geliştirdikleri yeni açık dünya RPG oyunu Marvel Future Revolution'ı duyurmuştu. Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel ve Captain America gibi birçok kahramana yer verilecek bu oyunda, aynı zamanda Baron Mordo, M.O.D.O.K., Green Goblin ve Red Goblin gibi kötü karakterlerin de yer alacağı açıklanmıştı.



Uzun zamandır üzerinde çalışılan oyunun ilk fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı ve oyun, hem iOS hem de Android'de ön siparişe açılmıştı. 3D AAA grafiklere sahip olduğu için büyük bir merakla beklenen oyunun çıkış tarihi açıklandı. Marvel Future Revolution, App Store ve Play Store'de 25 Ağustos'ta meraklılarıyla buluşacak.



Marvel Future Revolution'ın fragmanı:





İçinde neredeyse tüm Marvel karakterlerinin bulunacağı Marvel Future Revolution, Netmarble'ın daha önce piyasaya sürdüğü Future Fight isimli oyunun devamı niteliğinde olacak. Hem iOS hem de Android'de tamamen ücretsiz sunulacak yapım, oyuncularına açık dünya RPG deneyimi sunmayı hedefliyor.



25 Ağustos'ta dünya genelinde oyunculara sunulacak Marvel Future Revolution, ilk indirildiği zaman oyunculara 8 farklı kahraman sunacak. Daha sonra karakter envanteri, oyunu oynadıkça genişleyecek. Kendi türünde ilk 3D AAA grafik desteği sunan oyunun iPad gibi daha geniş ekranlarda nasıl bir performans sunacağı merak konusu oldu.



Kaynak: WebTekno



