Marvel evreninin sevilen karakteri Fortnite'a geliyor!

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya muadili DX11 ekran kartı

Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U veya muadili

Bellek: 8 GB RAM veya üzeri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Marvel evreni ile Fortnite ortaklığı sürüyor. Hemen hemen her popüler kültür ögesini oyuna dahil eden ve hayranlarını sevindiren Epic Games, çizgi roman dünyasından bir devi daha oyunculara sunacak. Marvel'ın hem beyaz perdede hem de çizgi romanlarında öne çıkan isim için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.Son olarak oyun dünyasının sevilen serilerinden Uncharted'ın Nathan Drake ve Chloe Frazier karakterlerini bünyesine katan Fortnite, gözünü Marvel sinematik evreninin sevilen karakterlerinden Doktor Strange'e dikti.İddialara göre Epic Games, 6 Mayıs'ta vizyona girecek Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi öncesi harekete geçerek Doktor Strange karakterinini Fortnite'a getirmek için çalışmalara başladı. Bu noktada şimdilik resmi bir açıklama olmasa da sektörde güvenilir sızıntıları ile bilinen ShiinaBR, karakterin çok yakında oyuna ekleneceğini söylüyor.Epic Games, benzer bir hamleyi 18 Şubat 2022'de vizyona giren Uncharted filminde de yapmıştı. Yapımın vizyona girmesinden bir gün önce Nathan Drake ve Chloe Frazier karakterlerini oyuna getirmişti. Fortnite, iddiaların gerçekleşmesi durumunda Doctor Strange hayranlarının da katılımı ile oyuncu sayısını bir hayli artıracaktır.Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel sinematik evreninin sevilen karakterlerinden Doktor Strange, Fortnite'a gelir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylamayı unutmayın.