Marv Albert, Orlando'da yer almayacak

NBA önümüzdeki ay sezonu Orlando'da tekrar başlayacağı zaman, TNT kanalının ve NBA tarihinin en bilinen spikerlerinden Marv Albert'ın olmayacağı açıklandı.



79 yaşındaki Marv Albert, özellikle Florida'da son haftalarda yeniden canlanan koronavirüs pandemisine ilişkin endişeler üzerine, kanalın bir parçası olmayacağı söylendi.



Albert, The New York Post'a "Tereddütlerim vardı" şeklinde konuşmuştu ve TNT de ayrıca Albert'in Orlando'ya gitmeyeceğini doğruladı.



Kevin Harlan, Ian Eagle veya Brian Anderson'ın, kanalda Albert'in yerini devralacağı düşünülüyor.



