Martin'in iddiası!: "Kevin Garnett, sahte kabadayının tekiydi"

Eski NBA yıldızı Kenyon Martin, başka bir eski NBA yıldızı Kevin Garnett'in bir "sahte kabadayı" olduğunu iddia etti.



NBA tarihinin sert adamları ve "kötü çocukları" söz konusu olduğunda, Garnett genellikle bu konudaki en ön plana çıkan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 22 yıllık kariyeri boyunca, özellikle Minnesota'daki görev süresinde Garnett, insanlardan oldukça saygı görmesini sağlayan zorba kişiliği ile ligde yer edinmişti.



Yine de, herkes kendisinin bu duruşuna pek ikna olmuş değil. Eski NBA oyuncusu Martin, yakın zamanda yazdığı bir makalede KG'nin 'sert adam' duruşunun aslen gerçeği örten bir maske olduğunu ve zamanında bunu kendisinin yüzüne vurduğunu kaleme aldı:



"Gerçek anlamda fiziksel olan ve kavgadan kaçınmayan birçok adama karşı oynamıştım. Derrick Coleman mesela, kimseye eyvallahı olmazdı. Zach Randolph, David West, Antonio Davis, Dale Davis ve Kurt Thomas gibi adamlara karşı oynamıştım. Asla geri adım atmazlardı. Ve o adamlara çok saygı duyardım.



Verandada sürekli yatan bir köpeği bir bekçi köpeğine dönüştüremezsiniz ve şu anda NBA'de de bir sürü kaniş var.



Benim oynadığım dönemde de böyle adamlar vardı. Kevin Garnett tam bir köpek yavrusuydu, bir doberman vücudunda ufak bir şivavaydı. Yüzüne bile söylemiştim, 'Sen tam bir yavru köpeksin. Tek yaptığın havlamak.' diye. Bana asla bulaşmak istemezdi. Ona doğrudan demiştim, 'Adamlarının yanına dön, adamı hasta etme' diye. Dahntay Jones da duymuştu; isterseniz gidin ona sorun.



Ben girdiğim her kavgayı kazanmış bir adam değilim. Kazandım deyip yalan söyleyemem. Ancak birçok basketbolcunun aksine: her zaman kavgaya hazırımdır. Bu heriflerin çoğu öyle değil.



Maalesef, oyunun giderek daha yumuşak ve daha az fiziksel hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu genç ve gelecek vaat eden oyuncular, şu anda ligi izledikleri, mevcut oynanan oyun tarzını ve maçlarda ne tarz düdükler çalındığını gördükleri için, kendilerini ona göre ayarlıyorlar.



Benim oynadığım dönemde bu değişimin gerçekleşmediğine sevindim. Bana her zaman bir savunmacı, sert bir adam ve bir zorba gözüyle bakılmıştı. Yani bu dönemde oynasaydım, kim bilir kariyerim nasıl şekillenirdi?"