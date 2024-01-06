Martinez: 'Sözleşme imzalamaya yakınım'

Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'den geleceği için açıklama geldi.



Golcü futbolcu, Inter ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğunu söyledi. Martinez, "Inter'le yeni sözleşme imzalamaya yakınım. Görüşmeler ilerledi, sadece zaman meselesi" ifadelerini kullandı.



Lautaro Martinez'in Inter ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



2018 yılından bu yana Inter forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 262 maça çıktı ve 120 gol, 40 asistlik performans ortaya koydu.





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