Martinez: "Messi devam edecek her şeye sahip"

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin yeni bir Dünya Kupası'nda oynayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Martinez: 'Messi devam edecek her şeye sahip'
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23 Şubat 2023 20:35
Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Emiliano Martinez, ESPN'e bir röportaj verdi.

30 yaşındaki file bekçisi, Dünya Kupası'nın ardından Messi'ye söylediği sözleri paylaşırken, Messi'nin yeni bir Dünya Kupası'nda oynayabileceğini de dile getirdi.

Martinez, "Dünya Kupası finalinden sonra Messi'ye, 'Umarım bu senin için son Dünya Kupası değildir' dedim. Milli takımla kupa kazanmak çok uzun yıllar aldı ve şimdi arka arkaya 3 final kazandık. Neden daha fazla kazanmaya çalışmayalım?" ifadelerini kullandı.

Emiliano Martinez, ayrıca, "Kapı önünüzde açılır veya açılmaz ama tünel boyunca ilerlemeniz gerekiyor. Messi'nin, oynamaya devam edecek her şeye sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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