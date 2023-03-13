Martinez, kanser hastası çocuklar için eldivenlerini sattı

Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Dünya Kupası finalinde giydiği eldivenlerini 42 bin euro'nun üzerinde bir rakama sattı. Eldivenlerin satışından elde edilen gelir, kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Martinez, kanser hastası çocuklar için eldivenlerini sattı
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13 Mart 2023 20:19
Arjantin ile Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Emiliano Martinez, örnek bir davranışa imza attı.

Martinez, Fransa ile oynadıkları Dünya Kupası finalinde giydiği eldivenleri açık artırma ile 42 bin euro'nun üzerinde bir rakama saattı. Martinez'in eldivenlerinin satışından elde edilen gelir, Buenos Aires'teki bir hastaneye bağışlanacak ve kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak.

Martinez, "Pediatri Vakfı, eldivenleri bağışlamamı istediğinde tereddüt etmedim. Her gün Dünya Kupası finali oynamıyorsunuz ama bu özel. Bir çocuğa yardım etmek, eldivenlerimi evde bir kutuda saklamaktan çok daha önemlidir" diye konuştu.

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