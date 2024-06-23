Martinez: 'İlk gol çok önemliydi'

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşılaşmasının ardından konuştu.Roberto Martinez,dedi.Martinez, son golde pas atan Cristiano Ronaldo için,sözlerini sarf etti.BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Roberto Martinez,ifadelerini kullandı.diyen deneyimli teknik adam,şeklinde konuştu.Portekiz'in sahip olduğu bireysel yetenekli oyuncularla takım olmayı dengelemeyi başardıklarını aktaran Martinez,değerlendirmesinde bulundu.Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Martinez, 41 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe hakkında ise şunları kaydetti:Martinez,yanıtını verdi.