Martinez: "Her şeyi kazanmak istiyorum"

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde Bahyern Münih'i mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Martinez: 'Her şeyi kazanmak istiyorum'
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03 Ekim 2024 19:14
Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-0'lık Bayern Münih galibiyetini değerlendirdi.

Martinez, "Villa Park, kulübe katıldığımdan bu yana hiç görmediğim kadar gürültülüydü. Maç içerisinde bir ara kulaklarım ağrıdı! Burada oynamayı seviyorum, bu galibiyet taraftarlarımız için." sözlerini kullandı.

Arjantinli eldiven, "Benim için sınır yok, gelişmeye devam etmek istiyorum. Gelişmeye, en iyi olmaya, Aston Villa ve Arjantin ile her şeyi kazanmak istiyorum, bunda takıntılıyım. Bunu her hafta göstermeye çalışıyorum. Premier Lig'de çok gol yedim ve bunu beni etkiledi. Gol yemeden maçı bitirme konusunda takıntılıyım ve bunu yapmak için çok çalışıyorum." dedi.

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