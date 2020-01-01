Martinez: 'Her şey konsantrasyonla alakalı'

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, Portekiz'i eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Martinez maçta büyük konsantrasyonla başladıklarını belirterek "Gerçekten iyi savunma yaptık. Oyunu kontrol ettik ve gerektiğinde iyi savunduk çok iyi bir gol attık ve ardından ikinci yarıda, beklediğiniz gibi, Portekiz daha fazla hücum yaptı. Her şey taktiksel disiplinimiz ve konsantrasyonumuzla alakalıydı." sözlerini kullandı.



Martinez ikinci golü bulma şansını yakaladıklarına da değinirken, "Son topları ve sahip olduğumuz topları daha iyi kullanabilseydik, muhtemelen Portekiz'in aldığı risklerden fazlasıyla yararlanabilirdik. İyi yaptığımız şeylerden biri de Portekiz'in iyi yaptığı şeyleri engelleyebilmekti." diyerek galibiyetlerini özetledi.



