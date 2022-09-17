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Martinez: "Denayer'in kulübü yoksa Dünya Kupası da yok"
Belçika'nın hocası Roberto Martinez, herhangi bir kulüple anlaşmayan ve boşta olan Jason Denayer'i kadroya almasına rağmen oynatmayacağını açıkladı.
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17 Eylül 2022 01:48
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