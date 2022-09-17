Martinez: "Denayer'in kulübü yoksa Dünya Kupası da yok"

Belçika'nın hocası Roberto Martinez, herhangi bir kulüple anlaşmayan ve boşta olan Jason Denayer'i kadroya almasına rağmen oynatmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Martinez: 'Denayer'in kulübü yoksa Dünya Kupası da yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2022 01:48
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ